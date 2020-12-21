الاستخبارات تضبط كدس عتاد في كوكوك

2020/12/21 | 10:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط كدس عتاد داخل أحد أوكار داعش في محافظة كوكوك.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل أحد الاوكار التابعة لعصابات داعش في قضاء داقوق في محافظة كركوك”.وأضافت انها “وجدت بداخله (١١) عبوة محلية الصنع على شكل جلكان عشرة لتر تحتوي على مادة C4 و (١١) مسطرة تفجير تعمل بالضغط و (١١) قداحة تفجير”.وأكدت انه “تم ردم الوكر وتفجير المواد المضبوطة من قبل الجهد الهندسي للقطعات الماسكة للأرض”.

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