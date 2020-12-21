حملة كراهية شرسة ضد وصيفة ملكة جمال فرنسا.. والشرطة تحقق

2020/12/21 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان عدد كبير من السياسيين والمثقفين تعرض وصيفه ملكة جمال فرنسا، إيريل بنعيوم، لحملة معادية للسامية بعد أن كشفت عن أصولها اليهودية.

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