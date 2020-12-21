حركة حماس: الإمارات تجاوزت الحدود وانخرطت مع إسرائيل ضد الحقوق الفلسطينية

2020/12/21 | 10:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أكدت حركة “حماس” الفلسطينية ، أن الإمارات اصطفت إلى جانب إسرائيل “ضد الحقوق الفلسطينية”.وكتب المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تغريدة: “التصريحات التي تصدر خلال زيارات بعض المسؤولين الإماراتيين للاحتلال تجاوزت الحدود، وهي تؤكد الانخراط الإماراتي إلى جانب الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية، ومصالح شعوب المنطقة”.وتابع أن هذا السلوك “يعكس الدعم الإماراتي اللامحدود للاستيطان والاحتلال”.يذكر أن الحركة اعتبرت تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية “مكافأة مجانية للاحتلال”.انتهى / 25م

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