تزايد حظوظ أصحاب الخلفيات العسكرية لتولي الرئاسة خلفا لروحاني

2020/12/21 | 10:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أبدى أعضاء في البرلمان الإيراني اعتراضهم على مقترح يقضي بمنع العسكريين للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأيد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وأعضاء بالبرلمان فكرة أن يخوض العسكريون الانتخابات بعد الاستقالة من مناصبهم العسكرية، نافيا احتمال إساءة استخدام هؤلاء العسكريين لإمكانيات البلاد.

جاء ذلك في وقت يتم فيه طرح أسماء عدد من أصحاب الخلفيات العسكرية كمرشحين محتملين لتولي الرئاسة خلفا للرئيس حسن روحاني، في حين زعم محسن رفيق دوست وهو أحد قادة الحرس الثوري السابقين ان انتخاب أحد أعضاء الحرس رئيسًا سيؤدي الى حل مشاكل البلاد خلال عام واحد.

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