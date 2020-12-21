انطلاق عمليات أمنية واسعة في صلاح الدين (صور)

2020/12/21 | 10:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الإثنين، إطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة صلاح الدين، لملاحقة عناصر داعش.

وقال إعلام الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الأول 2020)، إن "الحشد الشعبي والجيش، اطلق اليوم عملية أمنية واسعة لتفتيش وتأمين مناطق العيث ومطيبيجة وتأمين الطرق الرئيسة في صلاح الدين".

وقال آمر اللواء 88 للحشد الشعبي ونس الجبارة وفقا للبيان، "انطلقت صباح اليوم عملية أمنية واسعة بمشاركة ألوية الحشد الشعبي( 9 و22 و88) والجيش العراقي وعمليات صلاح الدين وقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة".

ولفت إلى أن "العمليات انطلقت بإسناد الاستخبارات ومديرية الطبابة بالإضافة إلى الوحدات الساندة المدفعية والبطاريات الخفيفة للحشد الشعبي".

وأضاف جبارة إن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش وتطهير منطقتي العيث ومطيبيجة وتثبيت نقاط أمنية ودوريات جوالة لتأمين الطرق الرئيسة تمهيدا لعودة جميع العوائل النازحة لمناطق سكناهم في صلاح الدين".

وفي وقت لاحق، أعلنت الهيئة، تفجير عبوة ناسفة من قبل اللواء التاسع في منطقة شيخ محمد شمال شرقي سامراء.

وقالت الهيئة، إن "مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء التاسع بالحشد، فجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في طريق القوات التي تنفذ عملية أمنية في منطقة شيخ محمد شمال شرق سامراء".

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