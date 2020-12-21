رئيس كتلة يحذر الحكومة من الالتفاف على قرار انسحاب القوات الاجنبية

2020/12/21 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

حذر رئيس كتلة السند الوطني احمد الأسدي، الاثنين ، الحكومة العراقية من محاولة الالتفاف على قرار مجلس النواب بشأن جدولة انسحاب القوات الاجنبية.

وقال الاسدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأغلبية النيابية داخل مجلس النواب صوتت على إخراج القوات الأجنبية ونحن عبرنا في أكثر من محفل عن قلقنا ازاء تأخر جدولة انسحاب القوات الاجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية”.

وأضاف أن “القوى السياسية تتابع بشكل متواصل مع الحكومة والجهات المعنية عن وضع توقيتات زمنية لانسحاب جميع القوات الأجنبية”، مبينا أن “أي تأخير في جدولة القوات الأمريكية والاجنبية يعد التفاف على قرار مجلس النواب ولن يسمح المجلس ولا الفعاليات الشعبية المؤيدة لهذا القرار”.

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أكدت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن من الواجب الشرعي والأخلاقي يحتم علينا إخراج المحتل من الأراضي العراقية اكراما لدماء الشهداء القادة.



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