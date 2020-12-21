2020/12/21 | 10:42 - المصدر: سفن سكاي

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أكد قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك ماكينزي بعد قصف السفارة الأمريكية في بغداد استعداد بلاده للرد في حال أي هجوم يطالها في الذكرى الأولى لعملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمريكية : مستعدون للرد 7 SKY TV.

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