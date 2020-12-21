القبض على 3 أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني مقابل مبالغ مالية في صلاح الدين

2020/12/21 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقى جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، القبض على 3 أشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني في محافظة صلاح الدين.

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