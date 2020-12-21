واشنطن تؤكد استعدادها للرد إذا هاجمتها طهران انتقاما لاغتيال سليماني

2020/12/21 | 11:14 - المصدر: NRT عربية

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صورة لقائد فيلق القدس الإيراني السابق

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكينزي، استعداد بلاده للرد في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال قاسم سليماني.

جاء ذلك خلال تصريحات له لعدد محدود من الصحفيين، مساء أمس الأحد، 20 كانون الأول 2020، حيث قال ماكينزي، "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا وأصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر".

وأضاف في اتصال هاتفي من مكان غير محدد، "أرى أننا في وضع جيد جدا وأننا سنكون مستعدين، مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم ان يفعلوا".

وأوضح أنه "زار بغداد حيث التقى قائد قوات التحالف الدولي الجنرال الأميركي بول كالفيرت، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله".

وأفاد أنه زار أيضا سوريا للقاء القوات الأميركية في قاعدة التنف الواقعة في المثلث الحدودي مع الأردن والعراق.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فانه لم يعلن مسبقا عن هذه الجولة للجنرال الأميركي، ما يعد إشارة على وجود خشية لدى المسؤولين الأميركيين من أن تقوم إيران بالانتقام للجنرال البارز قاسم سليماني الذي اغتيل في غارة شنتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني 2020.

وبالمثل جرى التكتم على جولة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي إلى قطر والسعودية والإمارات وإسرائيل وأفغانستان الأسبوع الماضي حتى مغادرته المنطقة.

وكانت رئاسة أركان الجيش العراقي أفادت في بيان أمس، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة، الركن عبد الأمير رشيد يارالله، استقبل قائد القيادة المركزية الأميركية (الجنرال ماكنزي) والوفد المرافق له".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في المجال العسكري".

ر.إ

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