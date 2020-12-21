كيف فقد بيتهوفن حاسة السمع؟

2020/12/21 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن الشائع على نطاق واسع أن الموسيقار لودفيغ فان بيتهوفن كان يعاني من فقدان حاسة السمع، لكن قلة من الناس يعرفون كيف أثر ذلك عليه وما الأسباب المحتملة التي أدت به إلى هذه الحالة، وحقيقة أنه كان … Readmore

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