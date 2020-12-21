سامراء “سُرَّ من رأى”.. تتهيأ لإعلانها عاصمة للحضارة الإسلامية في العراق

2020/12/21 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتهيأ سامراء لإعلانها عاصمة للحضارة الإسلامية في العراق، حيث أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في الخامس من الشهر الجاري، الأمر الديواني الخاص بتأليف اللجنة التحضيرية لهذا الإعلان.وتحظى هذه المدينة، الواقعة شمال العاصمة بغداد، بمكانة تاريخية كبيرة لما تحتويه من … Readmore

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