بدرجات حرارة تحت الصفر … “مرتفع سايبيري” سيدخل الاجواء العراقية

2020/12/21 | 11:19 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكد رئيس المنبئيين الجويين في وزارة النقل، محمود عبد اللطيف، الإثنين، أن درجات الحرارة في العراق ستنزل دون الصفر اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

وقال عبد اللطيف في بيان إن “المرتفع الجوي الذي سيؤثر على البلاد سيكون يوم الخميس المقبل 24 كانون الأول 2020 هو مرتفع ‏سايبيري حيث تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ويكون انخفاض درجات الحرارة ملحوظا يوم الجمعة 25 كانون الأول 2020 ‏لتكون درجات الحرارة في المنطقة الشمالية تحت الصفر المئوي ببضع درجات”.

واضاف أنه “من المتوقع أن تسجل بغداد درجة حرارة صغرى ( ‏صفر مئوي) ودرجات الحرارة الصغرى في المنطقة الجنوبية أعلى من الصفر المئوي ببضع درجات”.

وتوقع عبداللطيف “تساقط أمطار وثلوج يوم الأربعاء 23 كانون الأول 2020 في المنطقة الشمالية خاصة الأقسام الجبلية “.

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