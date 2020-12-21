كلوب يكشف سبب غضب ماني بعد استبداله بصلاح

2020/12/21 | 11:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تحدث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، عن واقعة غضب نجم فريقه، ساديو ماني، بعد استبداله بزميله محمد صلاح، في مباراة “الريدز” وكريستال بالاس، لحساب الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.وقرر كلوب استبدال السنغالي ماني بالمصري صلاح في الدقيقة الـ57، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ليفربول برباعية نظيفة.وظهرت على وجه ماني ملامح التذمر وعدم الرضا من قرار استبداله، وأخذ وقتا أطول من المعتاد وهو يغادر المستطيل الأخضر متمتما ببعض الكلمات.كما تبادل ماني التحية مع بديله صلاح عند منطقة التبديل بكثير من البرود.وقال كلوب عقب المباراة التي انتهت بفوز فريقه بسباعية نظيفة، في تعليقه على غضب ماني: “كل شيء على ما […]

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