فرهاد، يثبتُ أن النجاح يأتي من تكرار المحاولة لا بالإستسلام، تعرفوا على قصته

2020/12/21 | 11:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني “العِلمُ نورٌ و الجهلُ ظلامٌ”، لطالما سمعنا جميعاً هذه المقولة ولكن أذا قارنّا المقولة بالواقع سنجدُ قلة من الناس يطبقونها بالمعنى الحرفي لها.“العلم هو منارة الحياة ونورها الساطع الذي لا ينطفئ أبداً، وهو اليد التي تُمسك بالعالم لتقوده إلى حيث التطور والعزة والرفعة، وهو الحياة بأسمى معانيها، والشمس التي …

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