اعادة 23 امراءة وطفلا من عوائل داعش الى بلادهم

2020/12/21 | 11:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان، عن اعادة عدد من نساء واطفال تنظيم داعش الارهابي الى بلادهم.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: بالتعاون بين حكومة اقليم كوردستان ودولتي المانيا وفنلندا تمت اعادة مجموعة من نساء واطفال تنظيم داعش الارهابي من مخيمات غربي كوردستان الى بلادهم عن طريق طائرة خاصة عبر مطار اربيل الدولي.

واضاف البيان: ان المجموعة تضمنت 3 نساء و12 طفلا يحملون الجنسية الالمانية و2 من النساء و6 اطفال آخرين يحملون الجنسية الفنلندية.

واشار البيان الى ان عملية اعادة هؤلاء تمت بمشاركة فرق دبلوماسية المانية وفنلندية، وانطلاقاً من ايمان حكومة اقليم كوردستان بتعزيز علاقاتها مع باقي الدولي ومساعدة النساء والاطفال من الذين وقعوا كضحايا لتنظيم داعش الارهابي الى بلادهم.

PUKmedia ترجمة

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