انخفاض في أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية

2020/12/21 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت اسعار صرف الدولار في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية، اليوم الاثنين (21 كانون الاول 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 142500 دينار مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار الصرف مساء امس الاحد في بورصة الكفاح 146.000 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فقد انخفضت ايضا حيث كان سعر البيع 143.500 دينار لكل 100 دولا، وسعر الشراء: 141.500 دينار لكل 100 دولار.

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