جوتهولد ايفرايم ليسنغ (1729 - 1781) - غازي الصوراني

2020/12/21 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف ألماني، ومن أبرز رجال التنوير، "كان ليسنغ كاتباً مشهوراً، ومسرحياً، وناقداً، وفيلسوفاً، في وقت واحد، وعرف مناضلاً عنيداً ضد قوى الرجعية، ضد الايديولوجية الاقطاعية، والتعصب الديني، حتى كاد يختنق في جو بروسيا الفكري آنذاك.



ناضل ليسنغ، في مقالاته حول المسرح، من أجل فن مسرحي واقعي تقدمي، وفي "لاوكوون"، حيث درس الفرق بين وسائل التعبير في الشعر والرسم، نراه يطمح إلى فن يتجاوز أعمال ال ......





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