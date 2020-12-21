مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الاول

2020/12/21 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الأول.وقال المكتب الاعلامي للمصرف :إنه “تمت المباشرة بصرف الرواتب للموظفين لدوائر التمويل الذاتي والمركزي”.ودعا المكتب الموظفين إلى “استلام رواتبهم في اي مكان يتواجدون فيه”.

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