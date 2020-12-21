سلالة جديدة من فيروس كورونا يشل حركة النقل الجوي الى بريطانيا

2020/12/21 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت دول عدة الرحلات الجوية الآتية من المملكة المتحدة الأحد، في وقت دعت منظمة الصحة العالمية إلى تشديد تدابير احتواء الفيروس في ظل تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة جديدة أقوى لكورونا المستجد “خرجت عن السيطرة”.وأعلنت الحكومة البريطانية تنظيم … Readmore

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