قطر:الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد عمل اجرامي مدان

2020/12/21 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها

الشديدين للهجوم الذي استهدف المنطقة

الخضراء في العاصمة العراقية بغداد

واعتبرته عملا إجراميا يخالف كل

الأعراف والقوانين الدولية.

ودعت وزارة الخارجية القطرية ، في ب

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