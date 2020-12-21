اول دولة عربية تدين القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء مساء أمس

2020/12/21 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت وزارة الخارجية السعودية،

الاثنين (21 كانون الأول 2020)،، عن إدانة

بلادها للقصف الصاروخي الذي طال

المنطقة الخضراء مساء امس الاحد.

ونقلت وسائل اعلام سعودية، عن الخارجية

قولها ان "المملكة تعرب ع

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