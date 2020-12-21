اقليم كردستان :انخفاض سعر صرف الدولار امام الدينار

2020/12/21 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت اسعار صرف الدولار امام الدينار

العراقي، اليوم الاثنين، في اسواق

العملة باقليم كوردستان.

وقال شوان هادي تاجر العملة في سوق

السليمانية لوسائل إعلام كردية : مع

افتتاح اسواق العملة تراجع سعر صرف 1

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