نادي أمانة بغداد يلوِّح بالانسحاب من بطولة العراق للمصارعة

2020/12/21 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجي – حسين عمار

لوَّح فريق أمانة بغداد للمصارعة بالانسحاب من منافسات بطولة أندية العراق التي من المقرر انطلاقها اليوم في محافظة السليمانية، بسبب الخروقات الإدارية لاتحاد اللعبة وتعنته في عدم تصحيحها .

وقال المشرف على فريق المصارعة في النادي احمد الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين: إن " التحضير للبطولة رافقه الكثير من الاخطاء والفساد الاداري من بعض الأندية المشاركة وبعلم من اتحاد اللعبة "، مضيفاً أن" بعض الأندية قامت يوم أمس بجلب محترفين من ايران في الوقت الذي أكد الاتحاد بكتاب رسمي أن مصادقة عقود اللاعبين المحترفين والمحليين تكون في الخامس عشر من آذار الماضي ومع ذلك قامت بعض الأندية بالاستعانة بمحترفين ايرانيين وهذه واحدة من شبهات الفسات لأن من غير الممكن مصادقة عقود المحترفين في يوم قدومهم إلى العراق وبعد انقضاء مدة المصادقات " .وتابع الموسوي أن" الأندية قامت يجلب محترفين ايرانيين بمبالغ زهيدة بينما نادي أمانة بغداد قام بتحضير 22 لاعباً من الأبطال الذين مثلوا المنتخب الوطني وانفق نحو 100 مليون دينار للمنافسة على اللقب، ومن غير الممكن السماح لهذه الأندية أن تنافس على البطولة بإسلوب ملتوٍ وغير عادل ".

مبيناً أن "الفريق اجتمع برئيس الهيأة الادارية للنادي وتم الاتفاق في حال لم يتم تجاوز هذه الخروقات سيتم الانسحاب من البطولة بالاضافة الى تقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد العراقي للمصارعة".

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