2020/12/21 | 11:31 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 21 ديسمبر 2020 | 11:30 صباحاً

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سائقو شاحنات الحمل في منفذ الشيب الحدودي يتظاهرون للمطالبة بالغاء اجور الوزن

تظاهر العشرات من سائقي شاحنات الحمل والكمركيين العاملين في منفذ الشيب الحدودي بميسان للمطالبة بالغاء اجور الوزن في المنفذ.



وقامت مجموعة منهم بقطع الطريق المؤدي الى المنفذ ، ملوحين بالاضراب الشامل في حال عدم تنفيذ مطلبهم

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