الخارجية الايرانية: الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد مريب للغاية

2020/12/21 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، الهجوم على السفارة الأمريكية بالـ”مريب”.وقال زادة في تصريح صحفي، ان “الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية غير مقبول، لكن نوع الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وتوقيته والبيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكية (مايك بومبيو) يظهران أن التوقيت مشبوه ومريب للغاية وقد أعدوا بالفعل بيانًا للنشر”.يذكر ان السفارة الامريكية في بغداد تعرضت مساء امس الاحد، لهجوم بصواريخ الكاتيوشا قامت حسب ما ذكرت خلية الاعلام الامني.

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