مطالبات نيابية لعقد جلسة استثنائية لمناقشة اسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك

2020/12/21 | 11:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع 28 من أعضاء مجلس النواب العراقي طلباً لعقد جلسة استثنائية للمجلس، يوم الأربعاء القادم، يحضرها رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.وأعلن هؤلاء النواب في بيان لهم: أنه تم جمع تواقيع السيدات والسادة النواب لغرض استضافة … Readmore

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