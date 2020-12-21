رئاسة اقليم كردستان تدين استهداف السفارة الامريكية في بغداد وتطالب الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية

2020/12/21 | 11:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت رئاسة إقليم كوردستان، الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد، الليلة الماضية، مؤكدةً أن لتكرار استهداف البعثات الدبلوماسية وممثليات الدول تداعيات سيئة.وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان: إن “من واجب الحكومة العراقية أن تحفظ أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية … Readmore

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