تحذيرات من كارثة اقتصادية في كردستان بعد رفع سعر الدولار

2020/12/21 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/أربيل…شهدت حركة الأسواق في مدن إقليم كردستان، الاثنين، ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية والمنزلية.وبحسب مراسل المعلومة فأن، الأسعار شهدت تزايداً، وخاصة في مواد بيض الطعام وحليب الأطفال والمواد الضرورية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.من جهة أخرى حذر الخبير الاقتصادي خالد حيدر من كارثة اقتصادية تحل على الإقليم وحركة الأسواق فيه، بسبب الإجراءات المالية الجديدة، بينها رفع سعر الدولار.وقال حيدر في تصريح للمعلومة إن “كردستان تعاني من ركود أسواقها منذ أكثر من عام كامل، ورفع سعر الدولار مقابل الدينار سيجهض على ماتبقى من حركة اقتصادية وتجارية داخل الإقليم”.وأشار إلى أن “ضعفين من الضرر تلقاها المواطن الكردي، الأول نتيجة تأخر صرف رواتب الموظفين والاستقاطاعات الكبيرة التي تفرضها الحكومة، فضلا عن رفع سعر الدولار مقابل الدينار، فيما هنالك كارثة وانهيار اقتصادي محتمل للأسواق، ستؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة بشكل خيالي”.وأعلن البنك المركزي عن رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل رسمي إلى 1447 دينار للدولار الواحد، فيما شهدت الأسواق في جميع المدن العراقية ارتفاعا ملحوظا في معظم السلع والمواد الغذائية.انتهى 15 ع

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