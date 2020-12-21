نائبة: الشعب لايتحمل صدمة الحكومة وبامكانها اجراء إصلاحات لاتضر بالشعب

2020/12/21 | 11:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

اعتبرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , الاثنين , تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية محمد علاوي غير موفقة, مشيرة ان الشعب لايتحمل صدمة الحكومة المالية وبإمكانها اجراء إصلاحات أخرى لاتضر بالشعب.

وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان حكومة الكاظمي اثبتت لنا بانها غير قادرة على اجراء إصلاحات مالية بعيدة عن تضرر الشعب خاصة الفقراء ومحدوي الدخل ” .

وأضافت ان “حديثي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية قد اضر كثيرا بعامة الشعب وانه سيدفع ثمن الصدمة التي اتبعها مجلس النواب التي ستزيد نسبة البطالة والفقر الى اعلى الدرجات”، مطالبة مجلس النواب بـ”عدم الموافقة على الورقة البيضاء التي أعدتها الحكومة “.

وكانت اللجنة المالية النيابية هاجمت، اليوم الاثنين، إجراءات الحكومة الأخيرة بشأن رفع سعر صرف الدولار، مؤكدة أن تلك الإجراءات نتائجها السلبية ستكون على حساب المواطن الكادح والموظف البسيط.



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