الديوانية يرفض التفريط بخدمات قائده

2020/12/21 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…رفض نادي الديوانية الرياضي، التفريط بخدمات قائد فريقه الكروي مصطفى ناظم.

وقال رئيس النادي حسين العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي الديوانية، رفضت عرض نادي النجمة البحريني للتعاقد مع قائد فريق الديوانية مصطفى ناظم”.واوضح أن “الادارة تسعى الى بناء فريق تنافسي قادر على مقارعة الكبار ولتحقيق هذا الهدف يجب الحفاظ على جميع اللاعبين وتعزيزهم بلاعبين اخرين”.يذكر ان ناظم انتقل الى الديوانية في الانتقالات الصيفية الماضية.



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