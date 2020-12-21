2020/12/21 | 11:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت هيئة العامة للكمارك، الاثنين، عن اعادة إصدار (٣) إرساليات حديد مخالفة في كمرك القائم الحدودي قادمة من سوريا.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الأول 2020) إن "كوادرها في كمرك القائم الحدودي و بالتعاون مع الجهات الساندة بأعادة أصدار (٣) إرساليات حديد الى الجانب السوري كونها غير مطابقة للمعايير حسب كتاب الجهاز المركزي للتقيس و السيطرة النوعية".

وبحسب البيان، "تمت الإجراءات وفقاً للتعليمات النافذة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك توقف شحنة ’حديد’ قادمة من سوريا (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك توقف شحنة ’حديد’ قادمة من سوريا (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).