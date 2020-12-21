القبض على ثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني في صلاح الدين

2020/12/21 | 11:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني في جنوبي محافظة صلاح الدين.وذكر الجهاز في بيان، أن “مفارزه تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية في جنوب محافظة صلاح الدين ونصب كمينٍ مُحكمٍ اسهمَ في إلقاء القبض بالجرم المشهود على ثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مساومة النساء مقابل مبالغ مالية”.واضاف انه “تم تدوين اقوالهم اصولياً بعد اعترافهم بعدة عمليات تهديد وابتزاز، وتمت إحالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.

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