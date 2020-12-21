قفزة بأسعار الذهب

2020/12/21 | 11:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أرتفع الذهب يوم الاثنين، إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مدعوما بأنباء عن أن قادة الكونجرس الأمريكي توصلوا لاتفاق بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تقوض الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة بسبب إجراءات إغلاق في بريطانيا، وهو ما زاد دعم المعدن.

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