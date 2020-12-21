بالصور.. إعادة اصدار ثلاث ارساليات حديد مخالفة قادمة من سوريا

2020/12/21 | 11:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، اعادة إصدار (٣) إرساليات حديد مخالفة في كمرك القائم الحدودي قادمة من سوريا.

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