حداثات لا حداثة واحدة - حسن مدن

2020/12/21 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن شغل موضوع الحداثة، ولا يزال، حيزاً كبيراً في السجال الثقافي والفكري والأدبي في مجتمعاتنا العربية.



هناك نقاش مستمر يتمحور حول أسئلة مقلقة ووجيهة وعميقة، بينها مثلاً: أين نحن من الحداثة اليوم؟، أو كيف يمكننا التأريخ للحداثة العربية: متى بدأت، وكيف، وما هي أوجهها؟.في السياق نفسه تطرح أسئلة من نوع: هل «حداثتنا» في تطور وتصاعد، أم أنها شهدت ردة ونكوصاً عما يمكن أن نعدّه إنجازات لها، خاصة على الصعيد ......





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