الزراعة: قرار رفع قيمة الدولار ايجابي وجاء في وقت متأخر

2020/12/21 | 11:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الزراعة، الاثنين، ان رفع سعر صرف الدولار يؤثر ايجابيا على الاقتصاد العراقي، مبينة ان القرار جاء في وقت متأخر.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح له، اليوم (21 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "وزارة الزراعة من مهامها توفير المستلزمات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي كما ونوعا"، مؤكدا "انها نجحت في تأمين المحاصيل الزراعية وباسعار ميسرة خلال ازمة جائحة كورونا".

واضاف، ان "الوزارة تقف الى جانب المواطن وتسعى الى اطفاء حالة عدم الاستقرار في الأسواق المحلية، الا ان ذلك يحتاج الى تكاتف جهود جميع الجهات ذات العلاقة لاسيما الأمنية لمنع اصحاب النفوس الضعيفة من استغلال الظروف لرفع اسعار المحاصيل والمنتجات الزراعية".

وعزا سبب "ارتفاع اسعار بيض المائدة والدجاج الى ان المدخلات في الانتاج يتم استيرادها من الخارج بعملة الدولار، مما تسبب بارتفاع الاسعار"، مشددا على"ضرورة دعم منتجي الدواجن من خلال تخفيض اجور الكهرباء والمشتقات النفطية والتي بدورها ستنعكس على الاسعار".

واشار الى ان "رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار سيكون له مردودات ايجابية على الاقتصاد العراقي لكونه سيقلل من الاستيرادات غير الضرورية ويجعل الاموال تذهب للمنتج المحلي، على الرغم من القرار جاء متاخرا واربك المواطن الا انه فيه ايجابيات كثيرة على مستقبل الاقتصاد".

A.Sh

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