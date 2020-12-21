هاكرز إيرانيون يعلنون اختراق الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية

2020/12/21 | 11:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن قراصنة إيرانيون اليوم الأحد عن اختراق حواسيب شركة "إلتا" التابعة للصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية.

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