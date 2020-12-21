2020/12/21 | 11:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، عن الثاء القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في محافظة بغداد.وقالت الوكالة في بيان، ان “مفارزها تمكنت بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين من بينهم امرأة ضمن شبكة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد”.وأضافت ان “عملية القبض تمت بالجرم المشهود اثناء قيامهم ببيع احد الأطفال، وبدلالتهم”، مؤكدة انه “من خلال التحقيقات الاولية معهم تم القاء القبض على متهمين اخرين بعد نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد”.وبينت انهما “من ضمن هذه الشبكة ويقومان بأستدراج ضحاياهم بذريعة العلاج في محافظة […]

ظهرت المقالة القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في بغداد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).