2020/12/21 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطني يوم الاثنين، الاطاحة بـ3 اشخاص يمارسون الابتزاز الالكتروني جنوبي محافظة صلاح الدين.

وذكر الجهاز خلال بيان، جصل PUKmedia على نسخة منه: ان مفارزه تمكنت بعد استحصال الموافقات القضائية في جنوب محافظة صلاح الدين ونصب كمين محكم اسهمَ في إلقاء القبض بالجرم المشهود على ثلاثة اشخاص يمارسون الابتزاز الإلكتروني باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق مساومة النساء مقابل مبالغ مالية.

واضاف البيان: انه تم تدوين اقوالهم اصولياً بعد اعترافهم بعدة عمليات تهديد وابتزاز، وتمت إحالتهم الى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

PUKmedia عن اعلام جهاز الامن الوطني

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