2020/12/21 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عدد من اعضاء مجلس النواب، طلبا رسميا لاستجواب وزير المالية علي علاوي بسبب رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسين نرمو خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان عدد من اعضاء مجلس النواب قدموا طلبا لاستجواب وزير المالية علي علاوي على خلفية قرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

واضاف: ان قرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي من قبل البنك المركزي خطوة سلبية وستضر كثيرا باصحاب الدخل المحدود وستكون له تاثيرات سلبية كبيرة جدا على المواطنين.

واوضح: ان مجلس النواب يتجه لاستجواب وزير المالية وربما ستكون هناك جلسة استثنائية لمجلس النواب لاجراء عملية الاستجواب ومناقشة حيثيات هذا القرار، لان الحكومة ايضا حددت سعر صرف الدولار في الموازنة العامة للعام 2021، 100 دولار مقابل 145 الف دينار عراقي.

هذا واعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، عن جمع تواقيع لعقد جلسة طارئة (استثنائية) يوم الاربعاء 23/12/2020 الساعة الواحدة ظهرا بحضور كل من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى الجبوري".

وأضافوا، أن الجلسة "لمناقشة اسباب انخفاض سعر الصرف وتصنيف البنوك والسياسة المالية المتبعة واتفاقيات البنك المركزي ووزارة المالية مع صندوق النقد الدولي الشروط والالتزامات وفشل الاداء الحكومي وعدم قدرة الدولة على تنفيذ منهاجها الحكومي".

PUKmedia خاص

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