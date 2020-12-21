الفيروس يطور هجومه… ما مخاطر “سلالة كورونا الجديدة” وهل تبطل فعالية اللقاح؟

2020/12/21 | 11:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أوقفت دول عدة رحلات الطيران مع المملكة المتحدة بعد إعلانها عن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، يعتقد أنها اسرع انتشارا، والتي اضطرت السلطات إلى تشديد القيود في أجزاء من البلاد.

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% من السلالات الحالية، ويبدو أنها السبب وراء الارتفاع السريع في الإصابات الجديدة في لندن وجنوب إنجلترا، حسبما نقلت “دويتشه فيله”.ومع ذلك، قال إنه “لا يوجد دليل يشير إلى أنها أكثر فتكا أو يسبب مرضا أكثر خطورة، أو أن اللقاحات ستكون أقل فعالية ضدها”، وهي معلومات متوافقة مع ما جاء في توضيح لمنظمة الصحة العالمية.نبهت بريطانيا منظمة الصحة العالمية إلى أن السلالة الجديدة – التي تم تحديدها رسميا الأسبوع الماضي – كانت السبب المحتمل لزيادة عدد الإصابات، وهو ما يمثل نحو 60%من حالات لندن.اكتشفت السلطات ما يزيد قليلا على 1100 حالة مصابة بالسلالة الجديدة حتى، اليوم الأحد، وفقًا لبيان صادر عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا.



السلالة الجديدة تم اكتشافها أيضا في جنوب أفريقيا إلى جانب الدنمارك وهولندا وأستراليا.استجابة لزيادة عدد الإصابات، أعلن جونسون عن أمر للبقاء في المنازل بالعاصمة وجنوب شرق إنجلترا، حتى 30 ديسمبر/ كانون الأول على الأقل، لإبطاء انتشار المرض.انتهى 25

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