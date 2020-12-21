2020/12/21 | 11:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت نقابة الصيادلة، عدة نقاط لاستقرار السوق الدوائية في مقدمتها تخفيض الرسوم الجمركية ودعم الصناعة الوطنية، مؤكدة العمل على جولات ميدانية لرصد المخالفين للتسعيرة الدوائية المعتمدة ومحاسبتهم.

وقال المتحدث عضو نقابة الصيادلة مثنى الطائي، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الحفاظ على السوق الدوائية وحماية المواطن من غلاء الأسعار، يكون من خلال تنمية الصناعة الوطنية، وتقليل الرسوم الجمركية والضرائب، من أجل تقليل كلف استيراد الأدوية"، مؤكدًا "استمرار الجولات التفتيشة، إضافة إلى التركيز على أسعار الأدوية، للحيلولة دون ارتفاعها".

وأضاف أن "النقابة تعمل جاهدة على استقرار السوق الدوائية، وثبات الأسعار، وعدم صعودها، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة، وأدوية ذات الاستعمال الطويل".

وأشار إلى أن "ضبط السوق الدوائية يكون من خلال منافذ تداول الأدوية سواء من مكاتب رسمية تستورد الأدوية من الخارج، أو المصانع الوطنية، ومنافذ التسويق الأخرى مثل المذاخر لغاية وصولها إلى الصيدليات، وبالتالي نحن نحاول أن تكون الكلف بالوتيرة السابقة نفسها"، مشددًا على "أهمية الالتزام بالتسعيرة".

وأكد "توجيه كتاب في وقت سابق إلى جميع منافذ بيع الأدوية، يشترط أن يكون البيع بالدينار وليس بالدولار، وعدم رفع الأسعار، وسيحاسب المخالفون حسب القانون".

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