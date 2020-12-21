وزير الزراعة يوجه بالمحافظة على استقرار أسعار بيض المائدة

2020/12/21 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اصدرت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، توجيها بشأن المحافظة على استقرار أسعار بيض المائدة.

وذكر الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اشار في توجيه لمنتجي بيض المائدة بضرورة استقرار الأسعار وبالتزامن مع الاصلاحات الحكومية وما تبعها من ارتفاع سعر الدولار".

واوضح، ان "جميع مدخلات صناعة الدواجن تعتمد على سعر الدولار مما ينتج معادلة تؤثر سلبا على المنتجين ولكن مع ذلك فان منتجي الدواجن سيقومون بالمحافظة على سعر طبقة البيض على ان تكون مناسبة للمستهلك وبسعر خمسة الاف دينار".

وشدد الخفاجي، على "المضي بحماية المنتج المحلي لقطاع الدواجن فضلا عن ايجاد بدائل محلية تفضي من خلالها الى تقليل آثار ارتفاع سعر الدولار"، مشيرا الى مساعي المجلس الوزاري للاقتصاد وبالتعاون مع الوزارات المعنية من اجل تجهيز منتجي الدواجن بالمنتجات النفطية والوحدات الكهربائية وبأسعار مدعومة اضافة الى تجهيزهم بالأعلاف المحلية والمتوفرة فضلا عن تخفيف الإجراءات الأخرى التي تخص مدخلات صناعة الدواجن".

واضاف، ان "هذه الإجراءات تعتبر جزءا من المعالجات التي تسهم في تقليل الاثار المترتبة على منتجي بيض المائدة من انخفاض قيمة الدينار العراقي امام الدولار بغية استمرارهم في استقرار الأسعار".

ودعا وزير الزراعة، "المنتجين كافة بأن يكونوا موحدين ضمن عمل جماعي من اجل قطع الطريق عن دعاة فتح الاستيراد والمحافظة على المنجزات الكبيرة التي وصلها قطاع الدواجن".

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