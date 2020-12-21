النزاهة تضبط شركتين وهميتين لمنح القروض الفوريَّة في نينوى

2020/12/21 | 11:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبطها شركتين “وهميتين غير رسميتين” لمنح القروض الفورية في محافظة نينوى، مبينة أن المتهمين قاما بـ”استغلال” المتقاعدين وكبار السن.وقالت الهيئة في بيان، إن “ملاكاتها في مديرية تحقيق نينوى تمكنت من ضبط ثلاثة متهمين في شركتين لمنح القروض الفورية بشكل غير رسمي، كونهما غير مسجلتين، فضلا عن ممارستهم أعمالهم بإجازات صادرة عن الاتحاد العام لنقابات العمال لا تخولهم ممارسة أعمال الصيرفة ومنح القروض”.وأضافت الدائرة، أن “المتهمين يقومون باستغلال المتقاعدين وكبار السن من خلال استقطاع مبالغ مالية كبيرة منهم عن طريق حجز بطاقات تسلم الراتب الخاصة بهم”، موضحة أن “العملية أسفرت عن […]

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