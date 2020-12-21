حمى الدولار تصيب سوق” انشائية ديالى” وترفع الاسعار الى 35%

2020/12/21 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى…شهد سوق المواد الانشائية في ديالى، الاثنين، ارتفاع غير مسبوق في اسعار مواده الرئيسية التي تدخل في صلب المشاريع.وقال المقاول اسماعيل الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” سوق المواد الانشائية في ديالى ارتفع بمعدل يصل من 28-35% في اسعار مواده الاساسيية خلال 48 ساعة فقط والاسعار لم تثبت حتى الان حتى اجور نقل المواد الاساسية ارتفعت هي الاخرى لتزيد من سوداوية الوضع الراهن”.واضاف الربيعي،ان” سعر طن الحديد كان بـ700 و800 الف دينار الان ارتفع الى مليون 260 الف دينار فيما ارتفعت مادة الاسمنت من 93 الف طن للطن الى 135-140 الف طن حسب النوعية المنتج لافتا الى انه لاتوجد اي سيطرة على السوق والارتفاع في تزايد مطرد رغم ان حركة الشراء شبه متوقفة حاليا”.وتسبب رفع سعر الدولار الامريكي وخفض قيمة الدينار العراقي الى موجة ارتفاع حاد في الاسعار خاصة في المواد الغذائية خلال الساعات 48 الماضية”.انتهى 25 ف

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