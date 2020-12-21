اللامي: المفوضية تسمح لمرشح انتخابات بغداد بصرف 1.5 مليار دينار ضمن دعايته

2020/12/21 | 12:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي، الاثنين، فشل المفوضيات السابقة من منع الاحزاب الفاسدة من المشاركة في الانتخابات او محاسبتها ضمن الدعاية الانتخابية، مبينا ان المفوضية سمحت بصرف 250 مليون دينار لكل ناخب ضمن الدعاية الانتخابية.وقال اللامي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الهيئات الاقتصادية في الاحزاب السياسية تصول وتجول وتستحوذ على الاموال العامة من خلال العقود والمقاولات”، مبينا أن “المضاربة بالدولار قد يكون جزءا من تلك الحملات من اجل زيادة المبالغ قبل الشروع في الدعايات الانتخابية الضخمة التي عجزت المفوضية عن ايقافها “.واشار الى ان “المفوضية تسمح لكل مرشح بان يصرف 250 لكل ناخب وفي حال احتساب بغداد بنحو 6 ملايين نسمة فان المبلغ لكل دعاية انتخابية هو مليار ونصف الميار وهو ضخم جدا وفيه هدر كبير”.وأوضح اللامي، ان “اغلب الاحزاب السياسية في العراق لا تجمع التبرعات من جمهورها كما في الدول العالم بل تجمعها من خلال شركاتها الخاصة التي تعمل على الوزارات الخاصة بذات الحزب”.انتهى/ 25د

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