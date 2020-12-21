2020/12/21 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

منذ 22 ساعة

محافظ البنك المركزي: موقف الاحتياطي العراقي مايزال جيداً

منذ 22 ساعة

النفط تعلن حجم الإيرادات النهائية من عمليات التصديرللشهر الماضي

منذ 24 ساعة

الجمعيات الفلاحية: وزارة المالية تتسبب بخسارة كبيرة للفلاح والزراعة بسبب قرار رفع سعر الصرف

منذ يوم واحد

البنك المركزي يوجه المصارف باعتماد تسعيرة الدولار الجديدة

منذ يومين

أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

منذ يومين

البنك المركزي يعلن الاسعار الجديدة لصرف العملة

منذ يومين

المالية: سنصدر بياناً برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد

منذ 3 أيام

نائب: لن نمرر نسخة الموازنة المسربة في البرلمان

منذ 4 أيام

الكشف عن موعد الشروع بالعمل في ميناء الفاو

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة توجه بالحفاظ على استقرار اسعار بيض المائدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة توجه بالحفاظ على استقرار اسعار بيض المائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).