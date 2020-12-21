في سجون إيران.. ابنتا المعتقلين البريطانيين زاغاري وعاشوري يرويان معانتهما

2020/12/21 | 12:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشارك ابنتا مواطنين بريطانيين إيرانيين محتجزين في إيران معا، في فيلم يناقش مدى رغبتهم في عودة والدهما في عيد الميلاد، وفقا لصحيفة الغارديان.

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