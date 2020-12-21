الداخلية تقبض على شبكة تتاجر بالبشر.. يبيعون الأطفال في الكرادة

2020/12/21 | 12:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، القاء القبض على شبكة للاتجار بالبشر بعمليتين منفصلتين في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 كانون الأول 2020): إن "مديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين من بينهم امرأة ضمن شبكة للاتجار بالبشر في منطقة الكرادة ببغداد وبالجرم المشهود اثناء قيامهم ببيع احد الأطفال".

وأضاف البيان، انه "من خلال التحقيقات الاولية معهم تم القاء القبض على متهمين اخرين بعد نصب كمين محكم لهما شرقي بغداد وهما من ضمن هذه الشبكة ويقومان بأستدراج ضحاياهم بذريعة العلاج في محافظة اربيل و دولة الهند والمتاجرة بأعضائهم البشرية".

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