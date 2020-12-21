دولة تعلن خلوها من “السلالة الجديدة” لكورونا: قد تكون وصلت ولم تظهر للان!

2020/12/21 | 12:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الاثنين (21 كانون الأول 2020)، إن اللقاحات الموجودة حاليا للوقاية من مرض كوفيد-19 من المفترض أن تقي أيضا من سلالة جديدة للفيروس ظهرت مؤخراً في بريطانيا.

وذكر فيران في تصريح صحفي: “نظرياً..



ما من سبب يدعو للاعتقاد بأن اللقاح لن يكون فعالا”.

وأشار وزير الصحة الفرنسية إلى أن “السلالة الجديدة ربما تكون قد وصلت إلى فرنسا لكن الفحوص التي أجريت مؤخرا لم ترصدها، ولا داعي للهلع”.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض عزلا عاما صارما على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد قائلا إن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا وإن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70 بالمئة.

وعبر جونسون ومستشاروه في المجال العلمي عن اعتقادهم بأن اللقاحات ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة وأشاروا إلى أنها ليست أكثر فتكا ولا خطورة فيما يتعلق بالمرض الذي تتسبب فيه.

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